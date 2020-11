Ölpreise klettern - US-Rohölbestände gehen deutlich zurück

Anzeige

New York 04.11.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch deutlich fester. Brent-Rohöl nähert sich der Marke von 41 USD an. Die Rohölbestände in den USA sind laut American Petroleum Institute deutlich gesunken.



Wie das private American Petroleum Institute mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 8,01 Mio. Barrel gesunken. Im Vorfeld wurde ein Anstieg um 890.000 Barrel erwartet.