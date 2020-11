^ DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS übernimmt Pullman Fleet Services von Wincanton plc

---------------------------------------------------------------------------

AURELIUS übernimmt Pullman Fleet Services von Wincanton plc

- Erwerb eines in Großbritannien führenden gewerblichen Fuhrparkbetreibers mit umfassendem Angebot an Flottenmanagementdienstleistungen für Blue-Chip-Kunden



- Als eigenständiges Unternehmen legt Pullman den Fokus zukünftig auf Wachstum und ein um verwandte Dienstleistungen wie Unfallmanagement und Fahrzeugleasing erweitertes Angebot



- AURELIUS wird mit Unterstützung seiner Konzerntochter Rivus Fleet Solutions gemeinsam mit Pullman weitere Wachstumschancen im gewerblichen Bereich erschließen



- Der zweite Carve-out innerhalb von zwei Wochen unterstreicht die Kompetenz von AURELIUS im Bereich komplexer Ausgliederungsprozesse und markiert die erneute erfolgreiche Übernahme eines einzigartigen Investments im Bereich Flottenmanagement



München / London, 5. November 2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) übernimmt Pullman Fleet Services von Wincanton plc. Als Marktführer mit besonderem Schwerpunkt auf Lastkraftwagen ("Lkw") in Großbritannien stellt Pullman Fleet Services eine ideale Ergänzung zum AURELIUS Konzernunternehmen Rivus Fleet Solutions dar, das leichte Nutzfahrzeuge ("LNFz") in seinem Portfolio hat.



Pullman Fleet Services mit Sitz in Doncaster, Großbritannien, ist der landesweit größte unabhängige Anbieter von gewerblichen Flottenmanagement- und Wartungsdienstleistungen, insbesondere für schwere Nutzfahrzeuge. Pullman genießt einen ausgezeichneten Ruf und hat in den 35 Jahren seines Bestehens ein zuverlässiges, flexibles und qualitativ hochwertiges Dienstleistungsangebot entwickelt, das AURELIUS als neuer Eigentümer weiter unterstützen wird.



Die Pullman-Transaktion ist der zweite komplexe Carve-out durch AURELIUS innerhalb von zwei Wochen nach der Übernahme von GKN Wheels & Structures von GKN.



Pullman erzielte im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von GBP 44 Mio. Mit 27 Servicezentren, mehr als 70 mobilen Servicefahrzeugen sowie über 430 Beschäftigten und hoch qualifizierten Technikern bietet Pullman umfangreiche Flottenmanagementdienstleistungen wie Outsourcing, Reparatur und Wartung für Lkw und LNFz sowie eine "Pay-as-you-go-Flexibilität", die sich passgenau an den jeweiligen Kundenbedürfnissen orientiert.