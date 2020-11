Qumu berichtet über drittes Quartal in Folge mit Rekord-Cloud-Videonutzung bei voranschreitender Virtualisierung des globalen Arbeitsplatzes

Qumu Cloud Video Viewer Growth September 2019-2020 (Graphic: Qumu)

„Die Zahl der Organisationen mit hoher Präsenz, die sich für eine dauerhaft mobile Belegschaft einsetzen, nimmt täglich zu“, sagte TJ Kennedy, CEO von Qumu. „Weltweit führende Unternehmen wie Microsoft, Hitachi, Fujitsu, Facebook und Slack haben bereits permanente Heimarbeit für einige oder alle Mitarbeiter bekannt gegeben. Und zu dieser Liste kommen täglich mehrere Organisationen hinzu.“

Qumu ist zu einer Schlüsselkomponente des Technologie-Stacks für die unternehmensweite Kooperation geworden und unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität im Rahmen der Umsetzung von Richtlinien für die Heimarbeit, der Reisebeschränkung und der Virtualisierung von Veranstaltungen. Qumu erweitert die Funktionalität beliebter Tools wie Zoom, Webex und Teams um uneingeschränkte Skalierbarkeit, Sicherheit der Unternehmensklasse, umfassendes Video-Asset-Management und Self-Service-Übertragungen, und wird von Unternehmen für Live- und On-Demand-Video-Anwendungsfälle wie Management-Webcasting, Produkteinführungen, Kundenschulungen, Wellness-Kommunikation und Mitarbeiter-Onboarding genutzt.

„Wirtschaftsführer auf der ganzen Welt stellen sich auf die Aussicht ein, nie wieder in ein traditionelles Büroumfeld zurückzukehren, wobei eine kürzlich durchgeführte Gallup-Umfrage ergab, dass fünf von zehn Arbeitnehmern es vorziehen würden, nie wieder in ein Büroumfeld zurückzukehren“, bemerkte Kennedy. „Dies hat zu einer erheblichen Nachfrage nach Technologien wie Qumu geführt, die es Unternehmen ermöglichen, nicht nur einfach und sicher per Video zu kommunizieren, sondern auch die riesige Anzahl von On-Demand-Assets zu verwalten, die durch Videokommunikation entstehen. Wir bei Qumu freuen uns, an vorderster Front dabei zu sein, wenn es darum geht, die Kommunikation und letztlich die Ergebnisse von Unternehmen voranzutreiben.“

Parteien, die gerne mehr darüber erfahren möchten, wie Unternehmen aller Größenordnungen Videos als Ersatz für persönliche Kommunikation einsetzen, wird empfohlen, das Whitepaper von Qumu mit dem Titel Beyond Uncertain Times: Video Communication as the New Standard (Über unsichere Zeiten hinaus: Videokommunikation als neuer Standard) zu lesen, das auf der Qumu-Website verfügbar ist. Sie können sich auch direkt an das Unternehmen wenden, indem Sie das Kontaktformular verwenden.

Über Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq: QUMU) ist der führende Anbieter von erstklassigen Tools zur Erstellung, Verwaltung, Sicherung, Verteilung und Erfolgsmessung von Live- und On-Demand-Video für Unternehmen. Mit Unterstützung eines vielfach bewährten und sehr erfahrenen Expertenteams ermöglicht die Qumu-Plattform globalen Organisationen, ihre Mitarbeiter zu motivieren, den Zugang zu Videomaterial zu verbessern und Arbeitsplätze mit einer effizienteren und effektiveren Wissensverbreitungsform zu modernisieren.

