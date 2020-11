NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 1825 auf 1900 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das dritte Quartal des Zahlungsdienstleisters habe gezeigt, dass das Wachstum sich wieder beschleunige, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er Schätzungen und Ziel erhöht./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 04:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben