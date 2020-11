Foto: finanzbusiness Nina Schindler lobbyiert in Brüssel jetzt wieder für die Genossenschaftsbanken Nachrichtenquelle: Finanz Business 25 | 0 | 0 06.11.2020, 11:04 | Bereits in der Finanzkrise war sie für die European Association of Cooperative Banks tätig. Nach Stationen beim BdB, der Commerzbank und der Deutschen Bank kehrt sie jetzt zum Spitzenverband der europäischen Geno-Institute zurück.

