STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger gönnen sich Verschnaufpause

In einer vom US-Wahlkampf dominierten Handelswoche konnte der DAX insgesamt deutlich zulegen. Heute scheinen die Investoren aber größtenteils Gewinne mitzunehmen: Der deutsche Leitindex notiert zum Mittag um 1% tiefer. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP (WKN: 716460)

Auch zum Wochenende hin sind die Papiere des SAP-Konzerns die meistgehandelten unter Stuttgarter Anlegern. Die Aktie des größten deutschen Software-Konzerns verliert heute im schwachen Gesamtmarktumfeld 0,9%. 2. Allianz (WKN: 840400)

Heute gefragt unter Stuttgarter Anlegern scheint die Allianz-Aktie zu sein. Die Papiere des Versicherungs-Riesen notieren zum Mittag 1,2% fester. Grund dafür sind gute Quartalszahlen, die das Unternehmen am Morgen vorlegte. Mit einem operativen Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. 3. BYD (WKN: A0M4W9)

Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns BYD wird heute in Stuttgart rege gehandelt und verliert über 3,5%. Angesichts der fulminanten Kursrally der letzten Monate scheinen die Anleger der Aktie eine Verschnaufpause zu gönnen. Alleine im letzten Monat konnte die BYD-Aktie über 50% zulegen.

