Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Notification on manager’s transactions Apranga APB has received notification from the member of the Management Board of Apranga APB Vidas Lazickas on the transactions in issuer's securities (see attachment). Saulius BačauskasApranga Group CFO+370 5 2390843 Attachment …