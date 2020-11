Biontech – so könnte es nun weitergehen…

Liebe Leser, wie geht man mit Volatilität um? Und was passiert mit Biontech? Soll man die Aktie nun noch kaufen? Die Antwort liegt im Spiel der Psychologie und der wichtigsten Frage am Aktienmarkt – was ist im Kurs schon eingepreist? (Siehe unten führt dies zu Kursgewinnen von mitunter mehreren Hundert Prozent…) Jede Aktie, jeden Index gilt es unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Genau dies tun wir auch bei Biontech, anders würde unser Tradingdepot auch nicht auf Jahre 100% über der Rendite des DAX liegen, so wie es bei uns der Fall ist. Unsere Vola-Daten bei Biontech zeigen, dass spätestens bei 110 Euro der Deckel drauf ist. Erst unter der 70er-Marke wird die Aktie in den letzten Monaten so richtig interessant. Dann lassen sich jeweils 15-25 Euro Wellen reiten. Spannender ist im Moment sogar Moderna. Auch Va-Q-Tec – Stichwort Transport und Kühlung der Ampullen. Doch zurück zur Vola. Was macht man damit, was hilft uns dies beim täglichen Trading und Investieren?

Nun, Volatilität hilft mit Behavioral Finance, in dem man sie für sich nutzt. Wie? Bspw. für 400% Kursplus in einem Inliner HR167Q in nur 2 Monaten! Bei sogar einigermaßen weit entfernten Barrieren. Geht nicht? Doch. Unten lesen Sie die mail, die unsere Leser als Empfehlung am 17.9 hatten. Der Inliner – empfohlen unter! einem Euro – liegt jetzt bei 5 Euro. Verfünffacht seit Mitte September. Auf Nel Asa spielen wir mit der Vola ähnlich, nutzen es bei Anlagepapieren. Also – wer Lust auf solch coole Scheine hat und hohe Renditen, für den ist unser Turbo-Dienst das richtige. Und ja, nicht jeder Trade klappt. Aber 80%! unserer Inliner haben Renditen zwischen 100 und 700% gebracht. Diese Quote muss man wohl lange suchen. Schönen Abend Euer TEAM FR