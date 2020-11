Grande Portage Resources schließt Bohrprogramm auf dem Herbert-Goldprojekt in Südost-Alaska ab

Vancouver, Kanada - 12. November 2020 - Grande Portage Resources Ltd. ( WKN: A2AEV5 , TSX-V: GPG ) („Grande Portage” oder das „Unternehmen”) ( www.grandeportage.com ) gibt bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes Bohrprogramm mit 2 Bohrgeräten auf dem Herbert-Goldprojekt in Südost-Alaska abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 21 Bohrlöcher und ungefähr 8500 Meter seines Expansionsprogramms in 2020 (über die Grenzen der vorhandenen Ressource hinaus) fertiggestellt.

Die Bohrungen des Unternehmens testeten weiterhin die drei Hauptadern des Projekts, drangen jedoch auch in die östliche Ausdehnung der North, Sleeping Giant, Ridge und Elusive Adern sowie in zahlreiche Nebenadern und Strukturen dazwischen ein.

Die endgültigen Bohrergebnisse werden im November, Dezember und in 2021 wegen beispielloser Verzögerungen in den Testlabors erwartet, hauptsächlich aufgrund der Protokolle der anhaltenden COVID-19-Pandemie. Die Laborergebnisse werden in zukünftigen Pressemeldungen veröffentlicht, sobald sie vom Labor eingegangen sind und die Qualitätssicherung sowie Qualitätskontrolle eingehalten wurde.

Für die Bohrergebnisse entnommene Proben werden mit einer Diamantsäge vom Bohrkern getrennt, wobei eine Hälfte an Bureau Veritas Labs in Richmond, British Columbia, ein unabhängiges Labor des Unternehmens, gesendet wird. Der Geologe des Unternehmens, der den Bohrkern protokolliert, identifiziert bestimmte Abschnitte, die grobes Gold enthalten könnten, und markiert sie für das spezielle Vorbereitungsverfahren des Metall-Screenings, bei dem das Gold eingefangen wird. Bei der Analyse der Bohrproben werden regelmäßig bekannte Standards angewendet. Zusätzlich wird der gesamte Bohrkern mit einer hochauflösenden Kamera für die zukünftige Betrachtung fotografiert. Zertifizierte Standards sorgen dann für akzeptable Ergebnisse.

Ian Klassen, Präsident und CEO von Grande Portage, merkte an: „Wir freuen uns, in dieser Saison ein fundiertes Bohrprogramm mit zwei Bohrgeräten durchgeführt zu haben. Unser Team hat gewusst, dass die Herbert-Goldentdeckung ein erhebliches Expansionspotenzial aufweist. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass wir weiterhin goldhaltige Adern seitwärts und in der Tiefe finden, die zuvor noch nicht angetroffen wurden. Wir können es kaum erwarten, in absehbarer Zeit den Rest der Bohrergebnisse dieser Saison zu erhalten.”