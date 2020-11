FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den deutschen Leitindex Dax dürfte am Freitag der Kampf um die Marke von 13 000 Punkten anstehen. Nachdem er zu Wochenanfang noch bis auf fast 13 300 Punkten gestiegen war, sorgen nun Gewinnmitnahmen weiter für etwas Druck. Der X-Dax als Indikator signalisierte eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart einen Verlust von 0,2 Prozent auf 13 030 Punkte. Damit bliebe die Wochenbilanz aber weiter positiv mit aktuell plus 4,4 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Handelsauftakt ebenfalls schwächeln.

Auch in den USA war das Bild am Donnerstagabend ähnlich: Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 entfernten sich weiter von ihren Rekordhochs vom Montag. An der technologielastigen Nasdaq-Börse wurde der Erholungsversuch ausgebremst. Wie Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi sagte, reduzieren die Anleger vor dem Wochenende ihre Risiken.