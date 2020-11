Velodyne Lidar stellt bahnbrechenden Solid-State-Sensor für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und Autonomie vor

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) stellte heute seine neueste Innovation in der breiten Palette von Lidar-Sensoren vor, den Velarray H800. Der Solid-State-Sensor Velarray H800 wurde für den Einsatz im Automobilbereich konzipiert und unter Verwendung von Velodynes bahnbrechender proprietärer Mikro-Lidar-Array-Architektur (MLA) gebaut. Mit kombinierter weitreichender Sensorwahrnehmung und einem breiten Sichtfeld ist dieser Sensor für sichere Navigation und Kollisionsvermeidung in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Anwendungen im Bereich der autonomen Mobilität ausgelegt. Der kompakte, integrierbare Formfaktor des Velarray H800 ist so ausgelegt, dass er problemlos hinter die Windschutzscheibe eines Lastwagens, Busses oder Autos passt oder nahtlos an der Fahrzeugaußenseite montiert werden kann. Der Velarray H800 wird in Großserienproduktion zu einem Zielpreis von weniger als 500 US-Dollar erhältlich sein, um die breite Akzeptanz auf den Verbraucher- und Nutzfahrzeugmärkten zu fördern.

