Psyched Wellness Ltd. bestellt Professor David Nutt in sein Board of Directors

Toronto, Ontario, 16. November 2020 – Psyched Wellness Ltd. (vormals Duncan Park Holdings Corporation) (CSE:PSYC, OTC Pink: DCNPF) (das „Unternehmen“ oder „Psyched“) – ein Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von handwerklich hergestellten funktionellen und psychedelischen Pilzen spezialisiert ist – freut sich bekannt zu geben, dass Professor David Nutt seine Position und seinen Aufgabenbereich innerhalb des Unternehmen erweitert hat und von seiner Funktion als Mitglied im Beirat nun zu einem vollwertigen Mitglied im Board of Directors befördert wurde.

„Als Vorreiter auf dem Gebiet der neuen psychedelischen Medizin bin ich seit langem fasziniert von der jahrhundertealten Anwendung des Fliegenpilzes (Amanita Muscaria). Als Psyched Wellness mir die Chance eröffnete, diesen neuartigen psychoaktiven Pilz in die moderne Wissenschaft und Medizin einzubringen, habe ich sofort zugesagt!“ erklärt Professor David Nutt.

Über Professor David Nutt

David Nutt ist Facharzt für Psychiatrie am Edmond J. Safra Center for Ethics, Professor für Neuropsychopharmakologie an der Abteilung für Gehirnforschung des medizinischen Instituts im Hammersmith Hospital (Imperial College London) und Chair im wissenschaftlichen Beirat von COMPASS Pathways (NASDAQ:CMPS). Sein Forschungsgebiet ist die Psychopharmakologie, die sich mit dem Studium der Auswirkungen von Drogen auf das Gehirn beschäftigt. Hier werden zwei Perspektive beleuchtet: Wie Drogentherapien in der Psychiatrie und Neurologie funktionieren und warum Menschen bestimmte Drogen wie Alkohol konsumieren und davon abhängig werden. Um die Auswirkung von Drogen auf das Gehirn zu untersuchen, verwendet der Experte hochmoderne Methoden wie etwa Bildgebungsverfahren zur Untersuchung der Gehirnaktivität mittels PET und fMRI plus EEG und MEG. Aufgrund seiner Forschungsergebnisse kann Prof. Nutt mittlerweile auf über 500 wissenschaftliche Erstveröffentlichungen und eine ähnliche Anzahl von Rezensionen und Buchkapiteln, sowie acht Regierungsberichte über Drogen und 35 Büchern verweisen, darunter auch ein Buch für die allgemeine Öffentlichkeit mit dem Titel „Drugs: Without the Hot Air“, das im Jahr 2014 mit dem „Transmission Prize“ ausgezeichnet wurde.