Ein stabiler Wochenauftakt im DAX hat nach einem Luftholen am Morgen dann die Hochs der Vorwoche zurück auf die Agenda gebracht. Das Potenzial spielte sich somit auf der Oberseite ab und bekam erneut von BioNtech entspre

In der Vorbörse notierten wir kurzzeitig an der 13.240 und hatten diese Marke dann auch am Nachmittag wieder auf der Kurstafel. Eine eindeutige Tendenz zu höheren Kursen ist damit dem DAX zu unterstellen. Was war dabei der Treiber?