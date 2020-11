Mutares: Nächster Exit - Dividendenschätzung angehoben

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat Mutares überraschend schnell einen profitablen Exit für die erst kürzlich erworbene Beteiligung Nexive vereinbart. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin die Gewinn- und Dividendenschätzungen und das Kursziel leicht angehoben.

Im ersten Halbjahr 2020 habe Mutares gemäß SMC-Research bereits drei Beteiligungen veräußert – KLANN, Balcke-Dürr Polska sowie die tschechische BEXity-Tochter European Central Logistics – und damit in Summe einen Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich erzielt. Jetzt zeichne sich der nächste Exit ab, da das Management eine Absichtserklärung für den Verkauf von Nexive an die mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Poste Italiane S.p.A. unterzeichnet habe. Mit einem Umsatz von rd. 213 Mio. Euro in 2019 sei Nexive die Nummer zwei im italienischen Brief- und Paketmarkt. Mutares habe das Unternehmen erst im Juli zu 80 Prozent von der Post NL erworben und im Anschluss erste Turnaround-Maßnahmen erfolgreich eingeleitet. Die italienische Gesetzgebung zur Bewältigung der Pandemiekrise ermögliche Poste Italiane nun die Übernahme der im ersten Halbjahr signifikant von Covid-19 belasteten Gesellschaft, was Mutares als eine einmalige Chance einstufe und daher auch den schnellen Verkauf anstrebe, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der Due-Diligence-Prüfung und damit verbundener Bedingungen stehe. Ein Abschluss solle spätestens bis Januar 2021 erfolgen.