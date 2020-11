"Lockdown könnte zu tausenden Geschäfts-Schließungen führen"

Wien (ots) - Österreichs Einzelhandel am Wendepunkt - Retail-Marktbericht von

OTTO Immobilien



Der österreichische, aber auch der globale Einzelhandel, stehen aufgrund der

Coronakrise an einem entscheidenden Wendepunkt. "Mit dem jetzt verordneten

zweiten Lockdown wird sich die Situation für viele Händler noch einmal deutlich

verschlechtern, sodass in naher Zukunft tausende Geschäfte in ganz Österreich

schließen könnten", so die Befürchtung der Retail-Experten von OTTO Immobilien

in ihrem seit heute vorliegenden aktuellen Marktbericht .



Während des ersten Lockdowns waren in Österreich 10,3 Mio. m² Verkaufsfläche und

somit etwa 73 % der gesamten Verkaufsfläche still gelegen. Die täglichen

Umsatzverluste betrugen während dieser Zeit für den stationären Einzelhandel 140

Mio. Euro brutto und in der Gastronomie 60 Mio. Euro/Tag (Wohnbevölkerung plus

Touristen). Vor allem die Branchen Bekleidung, Schuh, Leder und Elektronik sowie

die Geschäfte in den Tourismus-Hotspots erlitten massive Verluste, während die

Zahlen von Nahversorgen, Baumärkten, dem Sporthandel, Drogerien und handelsnahen

Dienstleistern mehr Stabilität aufwiesen und sich als etwas krisenresistenter

herauskristallisierten . Für die Bestandsgeber von Shop-Flächen dürfte sich der

monatliche Verlust auf etwa 200 Mio. Euro (Miete und Betriebskosten) belaufen. *









Wirtschaftliche Folgen auf 2021 verschoben - Handel muss sich neu erfinden



"Die Folgen des ersten Lockdowns wurden durch diverse Unterstützungen und

Stundungsmaßnahmen lediglich aufgeschoben und werden wahrscheinlich erst im

ersten Halbjahr 2021 schlagend werden", so Patrick Homm MA, Leiter

Immobilienvermarktung Gewerbe bei OTTO Immobilien . Für den zweiten Lockdown,

der neben der Gastronomie die Schließung des gesamten Non-Food Handels von 17.

November bis 6. Dezember 2020 verordnet, befürchtet der Österreichische

Handelsverband einen weiteren Umsatzentfall von 900 Mio. Euro pro

Lockdown-Woche.



Fraglich ist laut Homm auch, wie erfolgreich das Weihnachtsgeschäft nach der

Wiedereröffnung aufgrund fehlender Touristen sowie der Zurückhaltung der

einheimischen Bevölkerung sein werde. "Jetzt sind individuelle

Unterstützungsmaßnahmen dringend notwendig, um die betroffenen Branchen und

Betreiber liquide zu halten und somit deren Zukunft zu retten", appelliert Homm.



Auch für die Immobilien-Eigentümer ändert sich die Situation auf Basis von

COVID-19. Bei Retail-Objekten sei teilweise mit deutlich längeren

Vermarktungszeiten zu rechnen, kreative Ansätze und Ideen seien dringend

gefragt, um diese auch nachhaltig vermieten zu können. "Die gegenwärtige Krise

zeigt zudem deutlich auf, dass Eigentümer von Handelsimmobilien zukünftig Seite 2 ► Seite 1 von 3



