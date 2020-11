Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Wall Street legt wieder zu, Nasdaq gibt wieder nach Nach seinem kleinen Rücksetzer am Dienstag hat der Dow Jones Industrial zur Wochenmitte wieder an den jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. In der ersten halben Stunde nach Handelsbeginn stieg der US-Leitindex bis auf knapp 29 931 Zähler und blieb …