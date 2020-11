LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker mit "Underweight" und einem Kursziel von 11,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Zuckergeschäft könnte der Konzern im Jahr 2022 in die schwarzen Zahlen zurückkehren, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Basis seiner aktuellen Preisprognosen aber dürften die Renditen auf absehbare Zeit deutlich unter den Kapitalkosten liegen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 16:45 / GMT

