PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der zweiten Corona-Welle haben Europas Börsen am Donnerstag wieder fest im Griff. Laut der Commerzbank wurden die im späten Handel abgerutschten US-Börsen über Nacht zum Hauptttreiber, nachdem die Stadt New York angekündigt hatte, alle öffentlichen Schulen zu schließen. Anleger wähnten dies im späten US-Handel als erneutes Signal dafür, dass die Corona-Krise bei aller Euphorie über Impfstoffe noch immer viele Risiken birgt und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens erfordert. Auch an einigen Börsen Asiens gab es negative Vorzeichen.

Der EuroStoxx 50 fiel um 0,94 Prozent auf 3449,60 Punkte, nachdem er zuvor vier Handelstage in Folge Gewinne verzeichnet hatte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,86 Prozent auf 5464,23 Punkte nach unten. Er war zur Wochenmitte zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende Februar geklettert. Der britische FTSE 100 büßte 0,98 Prozent auf 6322,51 Zähler ein.