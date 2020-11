In der aktuellen Gemengelage gelang es der Aktie, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen und über den massiven Widerstandsbereich von 25 / 26 CAD auszubrechen.

In der aktuellen Gemengelage gelang es der Aktie, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen und über den massiven Widerstandsbereich von 25 / 26 CAD auszubrechen. Das daraus resultierende Kaufsignal entfaltete gleich seine Wirkung und trieb die Aktie über die Marke von 30,0 CAD. Kurzzeitig sah es sogar so aus, dass Canopy Growth einen Befreiungsschlag landen könne, doch der Vorstoß über die Zone um 34,0 CAD fiel wieder in sich zusammen.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Aktie klar definiert: Auf der Oberseite muss es nun signifikant über die 34 CAD gehen, während auf der Unterseite die Zone 26 / 25 CAD tunlichst nicht mehr unterschritten werden sollte.