Die anziehenden Ölpreise haben den Aktien der Ölproduzenten zuletzt ordentlich Beine gemacht und der bereits seit einiger Zeit laufenden Zwischenrally neuen Schub gegeben. Um die aktuelle Gemengelage zu erfassen, lohnt ein Blick auf den Arca Oil Index (kurz XOI).

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Das markante Zwischentief im XOI, das der Index Ende Oktober bei 530 Punkten markierte, könnte womöglich den (vorläufigen) Wendepunkt darstellen. Dem Index gelang es in der Folgezeit, eine formidable Erholung auf die Beine zu stellen. Der kurzfristige Abwärtstrend sowie der nicht zu unterschätzende Widerstandsbereich bei 600 Punkten / 630 Punkten wurden geknackt. Die frischen Kaufsignale trieben den Index schließlich in Richtung des nächsten Widerstandsbereiches bei 700 Punkten. Mit Erreichen dieser Zone gab es erst einmal einen Dämpfer zu verkraften. Ein kräftiger Rücksetzer verhinderte den Durchmarsch in Richtung 800 US-Dollar. Doch der Index berappelte sich vergleichsweise zügig und kämpfte sich bereits zum Ende der letzten Handelswoche wieder an die Zone von 700 Punkten heran. Der Wochenauftakt mit dem satten Tagesplus im gestrigen Montagshandel könnte nun richtungsweisenden Charakter für den XOI haben. Wichtig ist, dass sich der Ausbruch in den nächsten Tagen manifestiert. Mit aktuell 736,7 Punkten (per 16.11.) hat sich der Index bereits deutlich vom Ausbruchsniveau entfernen können. Ein (verspäteter) Durchmarsch in Richtung 800 Punkten könnte weitere Entlastung bringen. Mit Blick auf die starken Kursgewinne sind Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen. Hier gilt: Idealerweise bleiben diese nun auf 700 Punkten begrenzt. Sollte es hingegen unter die Zone 630 / 600 Punkte gehen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.“



Nach einer kurzen Verschnaufpause hat die Rally im XOI wieder Fahrt aufgenommen. Mit dem gestrigen Tagesschluss (23.11.) von 786 Punkten ist der Index dicht an die eminent wichtige und bereits zuletzt thematisierte Widerstandslinie von 800 Punkten herangelaufen. Sollte es zu einem Ausbruch über die 800 US-Dollar kommen, könnte dieses Kaufsignal die Rally weiter befeuern.

Der Index hat das Momentum aktuell auf seiner Seite, sodass selbst ein Durchmarsch bis auf das Niveau des markanten Juni-Hochs (956 Punkten) nicht ausgeschlossen ist. Mögliche Gewinnmitnahmen sind weiterhin ein Thema. Diese sollten unter allen Umständen auf den Bereich von 700 Punkten begrenzt bleiben, um das Chartbild nicht einzutrüben.