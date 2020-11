DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu den neuen Corona-Maßnahmen:

"Im Zentrum aller politischen Statements stehen seit Tagen Weihnachten und Silvester. Noch schöner wäre es, die Politik hätte sich in ihrem Maßnahmenkatalog auch so intensiv mit dem Lebensalltag in den Betrieben auseinandergesetzt. Da ist einmal die Aufforderung an die Unternehmen zu prüfen, ob Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen werden können. (...) Einen Appell hätte sich die Politik aber besser sparen sollen. Er erzeugt nur weitere Unsicherheit und neue Diskussionen in den Betrieben. Die Unternehmen gehen schon seit acht Monaten mit dem Thema verantwortungsvoll um. Sie haben sich inzwischen so organisiert, dass der Laden läuft, ohne den Gesundheitsschutz und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten gegeneinander auszuspielen."/ra/DP/fba