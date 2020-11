Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX kann bei 13827 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und damit eine schwarze 1 auf der Jahrhundert-Zeitebene beendet haben. Der scharfe Rücklauf seit dem Allzeithoch ist korrektiv und kann die Startbewegung der schwarzen 2 sein.Die schwarze 2 bildet vermutlich ein Flat mit blauer A=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit orangener W=11669, orangener X=12279, orangener Y=8819, orangener X2=9996, orangener Z=8612) sowie laufender blauer B mit orangener A/W=13461 (Flat oder Zigzag mit grüner A=11339, grüner B=10159, grüner C=13461) nebst orangener B/X (bisher 11324). Mit dem Bruch der orangenen 0-b-Linie wurde die "Rette-sich-wer-kann"-Marke aus dem Tageschart ausgelöst und mit dem Bruch der hellgrünen 0-b-Linie ein Grundmuster in der orangenen A/W angezeigt.Die grüne C=13461 bildet in ihrer gedehnten Welle 5 (vermutlich ausgehend von 10864) ein EDT (blaue Eindämmungslinien; lila 1=13314, lila 2=12210, lila 3=10381, lila 4=13286, lila 5=13461), dessen Abschluss durch den Bruch der blauen 0-b-Linie auch bereits bestätigt wurde.Die Abwärtsbewegung seit 13461 ist korrektiv und kann als grüne A=11324 (Doppelflat mit lila W=12339, lila X=13189, lila Y=11324) nebst nachfolgender grüner B (bisher 13373; Flat mit lila A=12263, lila B=11784, lila C bisher 11373 –MOB 13461) interpretiert werden. Die blaue v der lila C ist korrektiv zählbar (orangene w=13280, orangene x=13122 unterhalb 23er Ziel 13183 – lila Fibos, orangene y bisher 13373) und kann bereits beendet sein (orangener Pfad). Zur Saisonalität würde aber durchaus auch eine zeitliche Ausdehnung der ansteigenden Seitwärtsbewegung mit einem weiteren Hoch passen (orangene x2 bisher 13234, fehlende orangene z; blauer Pfad). Nach Abschluss der blauen v sollte die grüne C im Programmheft auftauchen.Bei einem Anstieg oberhalb 13461 hätte der DAX bei 11324 bereits die orangene Alt: X markiert und die grüne B müsste eine Wellenebene höher als orangene Alt: Y gewertet werden. Damit könnte anstelle der grünen C sogar die blaue C unmittelbar starten.Unterhalb 13461 ist als Mindestziel der orangenen B/X der Ausgangspunkt des EDTs (10864) anzusehen. Damit wären sowohl das 38er Ziel der orangenen B (161er Maximalziel derzeit bei 5614) als Flat (11609; graue Fibos) als auch das 50er Ziel der orangenen B als Triangle (11037; graue Fibos) abgegolten. Zu erwarten wäre für die orangene B zudem ein Rutsch unterhalb des 61er Ziel 10464 (graue Fibos). In diesem Fall könnte der Abschluss der fehlenden orangenen C auch im Falle eines Flats unter dem Hoch der orangenen A bleiben (blauer Pfad).Im DJI steht mit dem erneuten Allzeithoch bei 30215 erneut kurz vor einem Abschluss auf der Jahrhundert-Zeitebene des Big Pictures. Damit ist im DJI jederzeit mit einer Start einer grösseren Korrektur zu rechnen.Der DAX hat mit seinem korrektiven Allzeithoch bei 13827 bereits eine Jahrhundert-Welle abgeschlossen. Die unvollständigen Muster des korrektiven Rücksetzers auf bisher 7959 lassen nach der abgeschlossenen Zwischenerholung ein fehlendes Tief erwarten. Ein direkter Rutsch unter 3588 wäre nach einem erneuten Jahreshoch möglich.