Ölpreise unter Druck - US-Rohölbestände sinken leicht

Anzeige

London 26.11.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten. Die Investoren nehmen einen Teil der Gewinne der Vortage mit. Die Rohölbestände in den USA sind zuletzt wieder zurückgegangen, die Nachfrage bleibt schwach.



Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 800.000 auf 488,7 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um sechs Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände stiegen um 2,2 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate sanken um 1,4 Mio. Barrel.