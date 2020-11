---------------------------------------------------------------------------

CLEAN POWER CAPITAL CORP.



Clean Power Capital äußert sich zu von IIROC verhängte Aussetzung des Handels



VANCOUVER, British Columbia, 26. November 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen veröffentlicht diese Pressemitteilung, um den Aktienstopp an der Frankfurter Wertpapierbörse und den vom IIROC verhängten Handelsstopp, beides am 24. November 2020, zu kommentieren. Das Unternehmen möchte bestimmte Aussagen in einem in Deutschland veröffentlichten bezahlten Werbe-Newsletter ("Newsletter") über die Investition des Unternehmens in PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") klarstellen. Dieser Newsletter wurde im Rahmen eines am 28. Oktober 2020 bekannt gegebenen Beratungsvertrags zwischen dem Unternehmen und der First Marketing GmbH ("FMG"),

einem Investor Relations- und Marketingunternehmen mit Sitz in Heidelberg, veröffentlicht, um Marketingdienstleistungen für die europäischen Märkte bereitzustellen. FMG ist unabhängig vom Unternehmen, die Geschäftsleiter der FMG haben jedoch in den letzten beiden Privatplatzierungen Aktien des Unternehmens gekauft, was ungefähr 7 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von MOVE entspricht. Im Rahmen der Vereinbarung erklärte sich das Unternehmen bereit, über einen Zeitraum von 6 Monaten bis zu 500.000 Euro an FMG zur Entwicklung der erforderlichen Inhalte und Grafiken und für den Start ihres Programms zur Steigerung der Marktchancen der Europäischen Union zu zahlen. Das Unternehmen überprüft derzeit die Bedingungen der Vereinbarung mit FMG.



Es ist die Vorgehensweise des Unternehmens, alle über das Unternehmen und seine Investitionen verbreiteten Informationen gründlich zu überprüfen. Dem Unternehmen ist bekannt, dass ein kürzlich veröffentlichter Artikel über die Investition des Unternehmens in PowerTap und die PowerTap-Technologie möglicherweise nicht genügend Erläuterungen enthält, damit ein Leser den gesamten Kontext des Artikels verstehen kann, und dass er möglicherweise übermäßig werblich interpretiert wurde. In diesem Zusammenhang möchte das Unternehmen bestimmte Aussagen in diesem Artikel beschreiben.