RWE investiert massiv in den Ausbau der Erneuerbaren Energien, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren. Bis 2040 will der Stromriese klimaneutral agieren. Auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff mit überschüssigem Strom aus erneuerbarer Energie wird in Form von 30 Projekten vorangetrieben. Die Transformation ist im vollen Gang und dennoch kann der Konzern gute Zahlen liefern. Das starke operative Ergebnis der ersten drei Quartale 2020 zeigt auch an, dass RWE wirtschaftlich gut durch die Corona-Krise gesteuert ist. Das Management plant für 2020 sogar die Dividende auf 0,85 Euro je Aktie anzuheben. Für das Gesamtjahr 2020 sollte das EBIT zwischen 1,2 und 1,5 liegen. Alles gute Nachrichten, um den Aktienkurs zu unterstützen.

Zum Chart

An die luftigen Notierungen von Anfang 2011 reicht der aktuelle Kurs trotz beeindruckender Aufwärtsentwicklung noch nicht heran. Gestern schloss das Papier bei 34,42 Euro, was im Bereich eines stärkeren Widerstandes liegt, der auch schon 2012 die Kurse vom Steigen abgehalten hat. Auch im Jahr 2020 erscheint der Widerstand rund um den Wert bei 35 Euro als unüberwindlich. Heuer allein wurde diese Marke 7-mal getestet. Aber RWE hat gezeigt, dass man gut durch einen Lock down steuern kann. Eine Normalisierung in 2021 sollte auch nicht von Nachteil sein. Das sehen auch die Analysten so, die in großer Mehrheit den Titel zum Kauf empfehlen (34 von 36). So hat das Analysehaus RBC den Wert auf „Outperform“ gesetzt und sieht das mittelfristige Ziel bei 42 Euro. Der Energiewandel und die damit verbundenen Klimaziele dürften dem Energiesektor und dort vor allem den Erneuerbare-Energien-Aktien eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung ermöglichen.