GOLDMAN SACHS belässt DAIMLER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler vor einer hauseigenen Branchenkonferenz von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er erwarte dort weitere positive Nachrichten von Finanzvorstand Harald Wilhelm, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Ergebnis je Aktie (EPS) traut er dem Autobauer 2022 ein Wachstum von rund 20 Prozent zu und hob seine Schätzungen für 2020 sowie die beiden kommenden Jahre an. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2021 und 2022 lägen 19 beziehungsweise 18 Prozent über den Konsensprognosen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2020 / 21:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.