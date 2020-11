STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Impfstoff-Aktien weiter gefragt

Für den DAX geht ein ungewöhnlich starker Handelsmonat zu Ende. Der deutsche Leitindex schickt sich an, den besten Monat seit über 10 Jahren aufs Parkett zu legen. So konnten sich Anleger in diesem November über ein Plus von 15% freuen. Auch heute scheint der DAX freundlich in die Woche zu starten und notiert leicht höher. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Einen durchaus freundlichen Wochenstart kann das Biotech-Unternehmens BioNTech verzeichnen. Unter hohen Umsätzen in Stuttgart gewinnt die Aktie bis zum Mittag rund 3,5%. Meldungen über eine bereits für diese Woche geplante Zulassung des Corona-Impfstoffs in Großbritannien sorgen bei Anlegern offenbar für gute Laune. 2. Moderne (WKN: A2N9D9)

Ebenfalls gefragt sind in Stuttgart die Papiere des US-amerikanischen Impfstoff-Konkurrenten Moderna. Zwar erklärte der Chef der klinischen Entwicklung bei Moderna, dass es noch keine Sicherheit dafür gebe, dass geimpfte Menschen das Virus nicht dennoch übertragen könnten. Wirklich zu stören scheint diese Meldung die Anleger nicht, die Aktie legt über 7% zu. 3. Clean Power Capital (WKN: A2QG78)

Wie bereits gegen Ende der letzten Woche findet sich auch heute die Aktie von Clean Power Capital unter den meistgehandelten Werten wieder. Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und klettert 6% auf 1,17 Euro - zum Vergleich: Noch im März notierte die Cealn Power-Aktie bei 0,014 Euro.

