Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute mit den folgenden Unternehmen: Bayer, ExxonMobil und Deutsche Familienversicherung.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN

> DAX, Dow & Co. | Die Marke von 30.000 Punkten scheint den Anlegern doch nachhaltig Respekt eingeflößt zu haben. Nach einem kurzen Ausflug auf bislang unbekanntes Terrain lauert der Dow Jones nun in respektvollem Abstand auf eine erneute Attacke. Gestern kam es bei den US-Indizes auf breiter Front zu kleineren Gewinnmitnahmen. Durchschnaufen war angesagt.Der DAX gönnt sich heute früh kein Ausschlafen. Der Index orientiert sich zum Handelsauftakt mit einem Plus von einem Prozent über die Marke von 13.400 Punkten. MTU hat heute den Platz an der Sonne inne, Infineon bekommt die dringend benötigte Abkühlung und bildet das Schlusslicht im Index.