Aktien Europa Konjunkturoptimismus sorgt für positiven Monatsstart Konjunkturoptimismus hat Europas Börsen am Dienstag einen positiven Start in den neuen Börsenmonat Dezember beschert. In China hatte der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe im November eine kräftige Erholung des wichtigen …