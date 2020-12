iRhythm Technologies erhält positive „National Guidance“-Empfehlung im einzigartigen digitalen Gesundheitspilotprojekt des National Institute for Health and Care Excellence

iRhythm Technologies (NASDAQ: IRTC), ein führender Anbieter von digitalen Gesundheitslösungen mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung kardialer Behandlungsmethoden, gab heute bekannt, dass seine Technologie als erste ihrer Art ein neues digitales Pilotprojekt im Bereich der Gesundheitstechnologie erfolgreich durchlaufen und folglich eine positive Handlungsempfehlung für die Übernahme durch das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) erhalten hat.

Der Zio XT Service von iRhythm – ein patientenfreundlicher, ambulanter Herzmonitor auf Basis von Deep Learning-Algorithmen – wurde im Rahmen des ersten Pilotprojekts des NICE zur Beurteilung von digitalen Gesundheitstechnologien bewertet. Das NICE hat den Zio XT als Option für Patienten mit vermuteten Herzrhythmusstörungen empfohlen, die von einer EKG-Überwachung über mehr als 24 Stunden profitieren würden.

Die heute veröffentlichte Empfehlung kam zu dem Schluss, dass Zio XT im Vergleich zur 24-stündigen Standardüberwachung mit dem Holter-System bequem und einfach zu tragen ist und eine höhere Patienten-Compliance sowie eine verbesserte diagnostische Ausbeute (ein Maß dafür, wie viele Menschen mit Herzrhythmusstörungen diagnostiziert werden) erzielt. Klinische Nachweise belegen, dass Patienten Zio XT gegenüber der derzeit üblichen Überwachungspraxis im britischen Gesundheitswesen (NHS), die normalerweise das Tragen eines kontinuierlichen EKG-Monitors wie z. B. des 24-Stunden-Holter-Monitors vorsieht, bevorzugen. Schätzungen deuten auch darauf hin, dass der Einsatz von Zio XT kostengünstiger ist oder maximal die gleichen Kosten verursacht wie die 24-Stunden-Holter-Überwachung.

Justin Hall, GM und VP EMEA von iRhythm, kommentierte die Meldung mit den Worten: „Wir freuen uns, dass Zio bei dieser ersten Evaluierung ihrer Art durch das NICE eine so positive Empfehlung erhalten hat, insbesondere in dieser kritischen Zeit. Während der gesamten COVID-19-Pandemie gab es zahlreiche Herzpatienten, die Krankenhäuser gemieden und schweigend gelitten haben, selbst bei so schweren Erkrankungen wie beispielsweise Schlaganfällen. Dies hat zu einem Nachholbedarf bei pflegebedürftigen Patienten geführt, der zusätzlichen Druck auf das medizinische Personal und die medizinischen Dienste ausübt.“