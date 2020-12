SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommern wird möglicherweise den derzeit geltenden Teil-Lockdown nicht wie andere Bundesländer bis zum 10. Januar fortsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten die Verlängerung bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen. Der MV-Gipfel werde am 15. Dezember darüber entscheiden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend in Schwerin nach den Bund-Länder-Beratungen. MV gehöre mit Schleswig-Holstein zu den beiden Ländern, die dank der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner von der bundesweiten Regelung abweichen können.

Der Teil-Lockdown in Deutschland soll mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen bis zum 10. Januar verlängert werden. Schwesig sprach die Erwartung an den Bund aus, dass im Bereich der Unterstützung für die Wirtschaft die Abschlagszahlungen für die November- und Dezemberhilfe höher ausfallen als maximal 10 000 Euro.