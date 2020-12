Weiterstadt (ots) - - SKODA toppt Rekordergebnis aus dem Vorjahr: Leser des

Fachmagazins wählen die Modelle der Marke in fünf Kategorien auf Platz eins



- SKODA SUPERB triumphiert in der Mittelklasse für Importfahrzeuge, SUPERB iV

siegt in der Importwertung bei den Plug-in-Hybridmodellen





- SKODA KODIAQ ist das beliebteste Firmenwagen-SUV der Importklasse- Markenbestseller OCTAVIA sichert sich den Importsieg in der Kompaktklasse,SKODA FABIA gewinnt bei den KleinwagenSKODA siegt beim Firmenwagen-Award 2020 des Fachmagazins AUTO BILD in fünfKlassen und ist damit die erfolgreichste Marke der diesjährigen Leserwahl. DerSKODA SUPERB erhält die Auszeichnung als beliebtester Firmenwagen in derMittelklasse und der SUPERB iV* gewinnt bei den Modellen mitPlug-in-Hybridantrieb. Der OCTAVIA triumphiert in der Kompaktklasse, während beiden SUV der KODIAQ an die Spitze fährt. Mit dem Sieg bei den Kleinwagen rundetder FABIA den Fünffacherfolg für SKODA ab. Alle genannten Modelle wurden jeweilsImportsieger ihrer Kategorie. Damit übertrifft die Marke das bisherigeRekordergebnis aus dem Vorjahr."Wer sein Auto beruflich nutzt, stellt besonders hohe Anforderungen an seinFahrzeug", betont Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTODeutschland. "Komfort, Sicherheit und ein großzügiges Raumangebot stehen ebensoim Fokus wie Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Deshalb sind wir sehr stolzauf das Votum der Leserinnen und Leser von AUTO BILD und ihr Vertrauen in dieMarke SKODA. Fünf erste Plätze betonen in besonderer Weise die große Beliebtheitunserer Modelle bei Fuhrparkverantwortlichen und Dienstwagenfahrern inDeutschland."Bei der Online-Wahl von AUTO BILD konnten die Teilnehmer im Oktober 2020 in neunKategorien ihre Favoriten küren - jeweils unterteilt in die Modelle deutscherHersteller sowie die populärsten Import-Firmenwagen. Nominiert waren dieTop-Fünf der im ersten Halbjahr 2020 laut Kraftfahrt-Bundesamt meistzugelassenenFahrzeuge jeder Klasse.Dank ihrer Wendigkeit und des geringen Verbrauchs sind Kleinwagen beigewerblichen Nutzern vor allem im urbanen Umfeld sehr gefragt. Hier wiederholtder SKODA FABIA seinen Vorjahressieg als beliebtester Firmenwagen derImportklasse. Der als Kurzheck- und Kombiversion erhältliche FABIA überzeugtunter anderem mit seinem überdurchschnittlichen Raumangebot, beeindruckenderVariabilität, hohem Komfort und effizienten Motorisierungen.Fahrer, die beruflich viel unterwegs sind, setzen gerne auf ein Modell derKompaktklasse. Der SKODA OCTAVIA sichert sich in dieser Kategorie ebenfalls denzweiten Importsieg in Folge. Der Bestseller der Marke punktet mit viel Platz,