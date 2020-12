Dividendenwachstum: American Tower erhöht schon wieder die Quartalsausschüttung

Konkret erhalten die Aktionäre am 2. Februar 2021 $1,21 je Aktie gutgeschrieben und damit 7 US-Cents bzw. 6,0% mehr als zuletzt; Record-Day ist der 28.12.2020.

Disclaimer: Habe American Tower auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

In absoluten Zahlen betrachtet kann das Unternehmen mit einer auf das Jahr hochgerechneten Ausschüttung von $4,84 nicht für Aufsehen sorgen, denn hieraus ergäbe sich eine aktuelle Dividendenrendite von 2,15%. Allerdings passt American Tower seine Dividende schon seit langer Zeit in jedem Quartal nach oben an und unter der Annahme, dass dieses Muster beibehalten wird, würde sich die Dividendenrendite beim heutigen Kauf der Aktien auf Jahressicht noch erhöhen.