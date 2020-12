LivaNova und Gyrus Capital schließen Vereinbarung über den Kauf des Herzklappengeschäfts

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), ein marktführendes Medizintechnik- und Innovationsunternehmen, und Gyrus Capital (Gyrus), eine Investmentfirma, die sich auf Investitionen im Gesundheits- und Nachhaltigkeitssektor spezialisiert hat, gaben heute den Abschluss einer Vereinbarung bekannt, wonach von Gyrus finanzierte und kontrollierte Unternehmen das LivaNova-Herzklappengeschäft (heart valve, HV) übernehmen werden. Der Verwaltungsrat von LivaNova stimmte der Veräußerung einstimmig zu. Er ist der Ansicht, dass das Unternehmen dadurch in die Lage versetzt wird, seinen Fokus innerhalb seiner primären Plattformen, Neuromodulation und Herz-Kreislauf, zu schärfen und mehr Ressourcen für die Umsetzung seiner vielversprechenden Pipeline-Möglichkeiten einzusetzen. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, beabsichtigt Gyrus, die Aufmerksamkeit des Managements sowie die Investitionen auf das HV-Geschäft zu konzentrieren, um das Unternehmen so zu positionieren, dass es weltweit zu einem führenden Akteur auf dem Markt für chirurgische Herzklappen wird, was sich in noch größeren Chancen für Mitarbeiter, Kunden und Patienten niederschlägt.

„Das LivaNova-HV-Geschäft ist ein globaler Akteur im Bereich der chirurgischen Herzklappen mit erstklassigen Produkten und überzeugenden Wachstumsmöglichkeiten“, sagte Guy Semmens, Managing Partner bei Gyrus Capital. „Dieses Geschäft passt genau in unsere Strategie, in Transformationsprojekte im Gesundheits- und Nachhaltigkeitssektor zu investieren. Wir sind davon überzeugt, dass dieses neue unabhängige Unternehmen, das sich auf die Kernprodukte konzentriert, sein Potenzial durch unsere Investitionen in seine Produkte und Mitarbeiter maximieren kann.“

„Wir glauben, dass LivaNova und Gyrus von dieser Transaktion profitieren werden und dass das HV-Geschäft unter der Eigentümerschaft von Gyrus florieren und wachsen wird“, sagte Damien McDonald, Chief Executive Officer von LivaNova. „Für LivaNova ist der Verkauf unseres HV-Geschäfts ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Strategie zur Optimierung unseres Portfolios, sodass wir bestens positioniert sind, um unseren Patienten zu dienen und unseren Aktionären Wert zu liefern. Insbesondere beabsichtigen wir, uns direkter auf unsere wichtigsten Wachstumstreiber zu konzentrieren und unsere Betriebsabläufe kontinuierlich zu verbessern.“