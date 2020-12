---------------------------------------------------------------------------

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat auf ihrer heutigen Aufsichtsratssitzung eine Langfristplanung 'DEFAMA 2025" beschlossen. Demnach soll der Portfoliowert von aktuell 168 Mio. EUR bis Ende 2025 auf zwischen 260 und 300 Mio. EUR wachsen. Die annualisierten Mieterträge des Portfolios sollen dann bei 24 Mio. EUR liegen. Daraus würden Funds From Operations (FFO) von über 11 Mio. EUR bzw. über 2,50 EUR je Aktie resultieren. Die genannten Ziele sind nach Einschätzung des Vorstands ohne Kapitalerhöhung erreichbar.



Die Ziele für das Jahr 2020 werden bestätigt. Bei einem FFO von 5,7 Mio. EUR bzw. 1,30 EUR je Aktie soll ein Nettogewinn nach HGB von 2,5 Mio. EUR bzw. 0,56 EUR je Aktie erzielt werden. Die Dividende von zuletzt 0,45 EUR je Aktie soll für 2020 erneut angehoben werden.



Für das Jahr 2021 erwartet DEFAMA einen FFO von 7,1 Mio. EUR an, entsprechend 1,61 EUR je Aktie. Zielgröße für den Jahresüberschuss sind 3,1 Mio. EUR, dies entspricht 0,69 EUR je Aktie. Der annualisierte FFO soll bis Jahresende bei mindestens 8 Mio. EUR liegen. Ferner strebt DEFAMA Aufvalutierungszusagen in Höhe von 2 Mio. EUR an, um freie Liquidität für weitere Zukäufe zu generieren.

DEFAMA beabsichtigt, die bisherige aktionärsfreundliche Dividendenpolitik beizubehalten und die Dividende auch künftig jährlich zu erhöhen.

Kontakt:

Mitteilende Person:



Matthias Schrade, Vorstand



---------------------------------------------------------------------------

07.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 - 555 79 26 - 0

Fax: 030 - 555 79 26 - 2

E-Mail: info@defama.de

Internet: www.defama.de

ISIN: DE000A13SUL5

WKN: A13SUL

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1153373



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1153373 07.12.2020 CET/CEST



°