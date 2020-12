08.12.2020 / 22:01 CET/CEST

Berlin, 8. Dezember 2020 - home24 SE (die "Gesellschaft") hat im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich 2.640.918 neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert (die "Kapitalerhöhung"). Der Platzierungspreis wurde auf EUR 17,58 je neuer Aktie festgelegt, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 46,4 Millionen entspricht. Die Gesellschaft wird dadurch, unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals, ihr gegenwärtiges Grundkapital um rund 10 % von EUR 26.409.186,00 auf EUR 29.050.104,00 erhöhen. Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind mit den gleichen Rechten ausgestattet, einschließlich der Dividendenberechtigung, wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft.



Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen voraussichtlich am oder um den 9. Dezember 2020 unter Einbeziehung in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren wird voraussichtlich am 11. Dezember 2020 erfolgen. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.