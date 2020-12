STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

BASF-Aktie steigt

Für den DAX geht es zur Wochenmitte gut 0,8% nach oben. Die Anleger scheinen angesichts neuer Hochs an der Wall Street guter Dinge zu sein und positionieren sich mehrheitlich auf der Käuferseite. Auch die noch immer nicht geklärte Lage rund um den Brexit sowie weiter steigende Corona-Fallzahlen können die Stimmung der Anleger scheinbar nicht trüben. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Weiter gefragt unter Anlegern sind die Impfstoff-Werte. Ganz vorne dabei ist an diesem Handelstag die Aktie des Tübinger Unternehmens CureVac. Für das Unternehmen geht es zum Mittag um über 8% nach oben. . Ein weiterer Dauergast in den Depots der Anleger: BioNTech. Unter hohen Umsätzen gewinnt auch das Mainzer Unternehmen um 1,7%. Das Unternehmen, das in der Impfstoff-Forschung mit dem Pharma-Konzern Pfizer zusammenarbeitet, steht mit 108 Euro auf einem neuen Allzeithoch. Ebenfalls beliebt unter Stuttgarter Anlegern sind heute die Papiere des Chemie-Riesen BASF. Das Ludwigshafener Unternehmen musste dieses Jahr zwar herbe Kursverluste hinnehmen; doch positive Analysten-Einschätzungen treiben die Aktie heute wieder gen Norden. Das Papier notiert um 3,2% fester. Somit ist das Vorkrisen-Niveau aus dem Februar schon wieder erreicht.

