Ein Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ist möglich. Dieses würde den Austritt Großbritanniens aus der EU regeln, die wirtschaftliche Zusammenarbeit liefe weiter, Berechenbarkeit kehrt ein. Planungssicherheit. Klarheit. Alles Begriffe, wie sie die Börse sucht und braucht, um sich ein Bild von der Zukunft machen zu können. Dann lassen sich Risiken wieder berechnen, Umsätze und Gewinne. Sobald also klar ist, wie Großbritannien aus der EU geht, wird die Börse jubeln. Denn in den vergangenen Jahren hat der britische Aktienmarkt nicht mit der Entwicklung der anderen Börsen mithalten können. Tief sitzt das Misstrauen und tief wurzelt der Zweifel. Ist dies geklärt, richtet sich der Blick nach vorne. Zunächst auf die nahe Zukunft. Und die sieht für Anleger gut aus. Denn die Unterbewertung der Londoner Börse wird aufgeholt werden, britische Aktien werden den Brexit-Malus abstreifen. Gute Chancen also für Gewinne.