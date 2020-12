FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag von seinem jüngsten Kursrücksetzer gut erholt. Wie so oft nutzten die Anleger die schwächeren Kurse sofort wieder zum Einstieg. Die Billiggeldflut der Notenbanken treibt sie in den Aktienmarkt, andere Anlageklassen sind weniger attraktiv. Die Furcht vor dem harten Lockdown, der in Deutschland ab Mittwoch gilt, weicht zurzeit deutlich.

So gewann der Dax gegen Mittag 1,08 Prozent auf 13 255,57 Punkte und befindet sich damit wieder in der Nähe der 13 300er-Marke, um die er bereits in den vergangenen Wochen gependelt war. Am Freitag hatte dem Leitindex zeitweise noch der Rutsch unter 13 000 Punkte gedroht. Dass die runde Marke gehalten habe, werteten Charttechnik-Experten positiv.