---------------------------------------------------------------------------

MBH CORPORATION PLC SETZT WACHSTUM MIT 12. AKQUISITION IM JAHR 2020 DURCH ÜBERNAHME VON VICTORIA GOSDEN TRAVEL FORT



London, 14. Dezember 2020, Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, erweitert ihr Transportsegment mit der jüngsten Akquisition von Victoria Gosden Travel Limited (VGT). Mit diesem neuen Schritt in einem äußerst aktiven Jahr und der damit 12. Akquisition in 2020 sowie der 4. innerhalb der letzten 6 Wochen, schließt das Unternehmen das Jahr mit zahlreichen Aktivitäten ab. VGT folgt ADT Taxis in MBHs Transportsegment und steigert den Pro-Forma-Umsatz der MBH-Portfoliounternehmen auf 104 Mio. GBP für das Geschäftsjahr 2020.

MBHs beachtlicher Akquisitionskurs setzt sich mit der Bekanntmachung der Übernahme von VGT fort. VGT ist das 22. Unternehmen im MBH-Portfolio und die 12. Akquisition im Jahr 2020.



VGT ist ein etabliertes Taxiunternehmen und lizenzierter Anbieter von Privatfahrten, der die Gebiete Waverly, Hart und Rushmoor im Südosten von Großbritannien abdeckt und seit 2002 tätig ist. Im Gründungsjahr startete das Unternehmen mit nur einem Fahrzeug, das ausschließlich für die Bezirksverwaltungen von Hampshire und Surrey im Bereich "Home to School" eingesetzt wurde. In den 18 Jahren ihres Bestehens hat VGT eine Reihe anderer Taxiunternehmen gekauft und wuchs zu einer Flotte von 100 Fahrzeugen, die mittlerweile die meisten Bereiche der Personenbeförderung abdeckt.



VGT hat ein sehr erfahrenes Führungsteam, eine Gemeinsamkeit, die das Unternehmen mit allen anderen MBH-Akquisitionen teilt. Gary Marshall, der Geschäftsführer von VGT, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Taxibranche und 16 Jahre als Softwarelieferant für das Taxigewerbe. Für das Geschäftsjahr 2020 betrug das geprüfte EBIT der VGT 278.545 GBP und das Unternehmen hat ein Vermögen von 1,18 Mio. GBP.