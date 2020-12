Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Osteuropas Börsen schließen mehrheitlich im Plus Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag in einem überwiegend freundlichen europäischen Börsenumfeld mehrheitlich ebenfalls im Plus geschlossen. Deutliche Kursgewinne verzeichneten dabei vor allem die Handelsplätze in Prag und Moskau. …