Frankfurt am Main, 21. Dezember 2020 - SGT Capital Pte. Ltd., ein globaler Alternative Investment und Private Equity Asset Manager und künftige hundertprozentige Tochter der SGT German Private Equity, trifft für ihren neuen Private Equity Fonds auf breites Investoreninteresse. Sie hatte im September Cebile Capital in London mit einem strukturierten Fundraising-Prozess mandatiert, einen führenden globalen Platzierungsberater. Mit diesem im Oktober begonnenen Prozess kommt SGT Capital sehr gut voran. Nach Durchlaufen einer sehr umfangreichen, intensiven Vorbereitungsphase hat SGT Capital die systematische Investorenansprache in den letzten Wochen aufgenommen und befindet sich bereits mit einigen Institutionellen Private Equity-Investoren in USA, Europa und Asien in konkreten Gesprächen.

Für Anfang 2021 wurden SGT Capital von Investoren Kapitalzusagen in dreistelligem Millionenvolumen in Aussicht gestellt und in höherem zweistelligen Millionenvolumen bereits verbindlich zugesagt. Das sehr erfahrene Senior Management Team von SGT Capital hatte für sein Vorläufer-Unternehmen innerhalb von nur zwei Jahren 1,2 Mrd. USD Private Equity in Unternehmen in Europa, Israel und USA investiert und damit für seine Investoren im Zeitraum 2015 bis Anfang 2020 eine Rückzahlung in Höhe von 2,2x des eingesetzten Kapitals geliefert und mehr als 1,4 Mrd. USD an Bruttoveräußerungsgewinnen generiert. Dieser weit überdurchschnittliche Performance Track Record verschafft SGT Capital eine gute Ausgangsposition für die Investorengewinnung. Ihre Geschäftsführung rechnet mit einem sog. "First Close" ihres neuen Private Equity Fonds im zweiten Quartal 2021. Beim First Close sollen die Assets under Management (AuM) mindestens 1 Mrd. USD betragen. Für knapp die Hälfte davon liegen bereits verbindliche Zusagen vor, daneben sog. "soft commitments" für weitere Beträge.