Adler Group verkauft Wohnungen in Sachsen und Niedersachsen

BERLIN (dpa-AFX) - Der neu formierte Immobilienkonzern Adler Group trennt sich von Immobilien. Das Unternehmen werde 1605 Wohn- und Gewerbeeinheiten an die Münchener Omega AG für 75,7 Millionen Euro veräußern, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Berlin mit. Das entspreche einem leichten Aufschlag zum Ende September ermittelten Buchwert. Der Verkauf soll im März 2021 abgeschlossen sein. Adler besitzt insgesamt mehr als 70 000 Mietwohnungen, rund 19 200 davon in Berlin.

Die Transaktion stehe im Zusammenhang mit der Absicht, das Portfolio weiter zu verschlanken, teilte Adler weiter mit. Die Veräußerung werde sich positiv auf alle operativen Kennzahlen auswirken. Die Aktie verlor im frühen Nachmittagshandel 0,9 Prozent und damit deutlich weniger stark als der SDax.

Die Immobilien befinden sich den Angaben zufolge im sächsischen Borna sowie in Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede jeweils in Niedersachsen. Die Wohneinheiten erzielten jährlich Nettomieteinnahmen von 4,8 Millionen Euro. Die Leerstandsquote betrage im Schnitt 17,45 Prozent und in der Spitze bis zu 27 Prozent. Die monatliche Durchschnittsmiete liege bei 5,21 Euro pro Quadratmeter./mne/eas/jha/