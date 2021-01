Die Sparplanoffensive für deinen Vermögensaufbau Gastautor: Aktienfinder.Net | 01.01.2021, 19:12 | 82 | 0 | 0 01.01.2021, 19:12 | Foto: Aktienfinder.net Wie kannst du mit Aktien ein Vermögen aufbauen? Die Sparplanoffensive zeigt es dir. In Zusammenarbeit mit der Consorsbank machen einige der größten und renommiertesten Finanzblogger vor, wie langfristiger Vermögensaufbau mit Aktien und ETFs funktioniert. So stressfrei und einfach wie möglich. Diese Finanzblogger investieren Finanzblogger haben in Deutschland einen Teil der finanziellen Bildung übernommen. Und weil die Finanzielle Bildung jeden angeht und großer Nachholbedarf besteht, ist deren Reichweite entsprechend hoch. Die an der Sparplanoffensive teilnehmenden Finanzblogger haben Reichweiten von teils 100.000 Abonnenten und mehr, die sich hauptsächlich auf die sozialen Medien wie YouTube, Facebook oder Instagram sowie die eigene Webseite verteilen. In dieser Tabelle findest du die Teilnehmer der Sparplanoffensive, die Links zu ihren Kanälen sowie die Anzahl ihrer Abonnenten / registrierten Nutzer (Stand Ende 2020): # Abonnenten / Nutzer YouTube Facebook Instagram Webseite Gesamt Aktien mit Kopf 248.000 44.000 64.000 Link 356.000 Aktienfinder.Net 33.000 17.000 21.000 47.000 118.000 Finanzkroko 8.000 1.000 105.000 Link 114.000 Homo Oeconomicus 72.000 2.000 11.000 85.000 Talerbox 158.000 4.000 17.000 Link 179.000 Seite 2 ► Seite 1 von 3



