AKTIE IM FOKUS Immer mehr Anleger setzen auf Konjunkturerholung Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse einiger konjunktursensibler Unternehmen am Mittwoch teils kräftig zugelegt. So ging es mit den Aktien von Thyssenkrupp um mehr als 7 Prozent nach oben und mit denen von Salzgitter um 4 Prozent. BASF …