FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat kurz vor dem Wochenende zu einer Talfahrt angesetzt und die starken Gewinne vom Jahresauftakt komplett abgegeben. Nach vergleichsweise leichten Verlusten im frühen Handel geriet der Preis für das Edelmetall immer stärker unter Druck. Am Freitagnachmittag fiel die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1849,95 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember.

Zum Jahresauftakt zeigte sich noch ein völlig anderes Bild: In den ersten Handelstagen 2021 war der Goldpreis stark gestiegen, so dass am Mittwoch für eine Feinunze knapp 1960 Dollar gezahlt wurde. Seitdem ist der Preis um mehr als fünf Prozent eingebrochen.