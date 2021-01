---------------------------------------------------------------------------

Relief, NeuroRx, und Quantum Leap geben die Aufnahme von ZYESAMI(TM) (RLF-100(TM): Aviptadil) in die I-SPY-COVID-19-Studie bekannt

Genf, Schweiz und Radnor, PA, USA, 11. Januar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX:RLF, OTCQB:RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen"), NeuroRx, Inc. und die Quantum Leap Healthcare Collaborative ("Quantum Leap" oder "QLHC") aus San Francisco geben heute bekannt, dass NeuroRx und QLHC eine Vereinbarung zur Beteiligung an klinischen Studien eingegangen sind, in deren Rahmen ZYESAMI(TM) (RLF-100(TM): Aviptadil) in die klinische I-SPY-COVID-19-Studie aufgenommen wird. Quantum Leap ist der Sponsor der I-SPY-COVID-19-Studie, einer Plattform-Studie, die mehrere Wirkstoffe zur Behandlung von Patienten untersucht, die an einer kritischen COVID-19-Erkrankung leiden und in der Klinik oder sogar auf der Intensivstation betreut werden. ZYESAMI(TM) ist einer der ersten Wirkstoffkandidaten gegen Atemversagen bei Patienten mit einer kritischen COVID-19-Erkrankung, der in die klinische Studie aufgenommen wird.

Die Aufnahme von ZYESAMI(TM) in die I-SPY-COVID-19-Studie folgt einem Aufruf des US-Gesundheitsministeriums ("U.S. Department of Health and Human Services", HHS) und des US-Verteidigungsministeriums ("Department of Defense"), Wirkstoffkandidaten zu untersuchen, die die am schwersten von einer akuten COVID-19-Erkankung betroffenen Patienten adressieren können. ZYESAMI(TM) wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA ("U.S. Food & Drug Administration") der Fast-Track-Status zur Behandlung von Patienten mit einer kritischen COVID-19-Erkankung mit Atemversagen erteilt.

Im Dezember 2020 ließ Dr. Robert Kadlec, Assistant Secretary for Preparedness and Response des HHS, in einem öffentlichen Statement verlauten: "Im Rahmen unserer Partnerschaft bei der Operation Warp Speed haben wir fieberhaft mit der privaten Wirtschaft daran gearbeitet, Behandlungen zur Reduzierung der Hospitalisierungsrate zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen - entweder indem sie eine Verkürzung des Klinikaufenthaltes bewirken oder indem Patienten mit milden bis mittelschweren COVID-19-Infektionen damit behandelt werden, noch bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Und obwohl wir bedeutende Fortschritte machen, besteht nach wie vor ein dringender Bedarf nach Therapien, die das Leben der am schwersten betroffenen Patienten retten, nämlich die, die auf Intensivstationen liegen oder auf künstliche Beatmung angewiesen sind."