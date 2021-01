Nicht mehr 1,3 Mrd, sondern 2 Mrd Impfdosen in 2021 produzierbar – über 20 Mrd Umsatz möglich…

Und neben der Sammlung weiterer Daten über die Wirksamkeit des Impfstoffs, der Dauer der Immunisierung, der Wirksamkeit bei Covid-Mutationen und eventuelle Langzeitwirkungen ging es in den letzten Wochen darum, weitere Produktionskapazitäten zu identifizieren und auszubauen. In einer rekordmäßigen Zeitspanne – einzig der Extremsituation Pandemie geschuldet – übersprang das Mainzer Unternehmen eine eigentlich auf viele Jahre angelegte Forschungs- und Entwicklungsphase innerhalb eines knappen Jahres. Vor einem Jahr noch als Forschungsunternehmen mit Perspektiven in x-Jahren nennenswerte Umsätze oder Gewinne zu erzielen an die Börse gebracht, ist man jetzt schon dabei – realistisch – für 2021 Milliardenumsätze und Gewinne zu erwarten.

Jetzt ist der mRNA-Wirkstoff in den Verkaufsabteilungen angekommen – mit dem Chefverkäufer Ugur Sahin und dem Druck der “Welt”, durch Impfungen die Pandemie möglichst schnell zu überwinden.

flatexDEGIRO mit Rekordjahr – 2021 soll super werden – ungetrübter Wachstumswert? Die Gebührenhöhe könnte…

ShopApotheke erfüllt 2020 die Prognose “über” – und 2021 wird das E-Rezept weiteren Schub geben.

Süss Microtech über Erwartungen

NAGA stellte sich neu auf und erntet erste Früchte

DEAG – Kleinaktionäre müssen zusehen beim Delisting

Mehr als 1 Milliarde fest verkauft für 2021 (bisher)- entspräche wohl weit mehr als 10 Mrd EUR

In seiner Präsentation informierte Sahin über den Auftragsbestand von mehr als 1 Milliarde Impfdosen für dieses Jahr. Ergäbe je nach Preis je Dosis auf jeden Fall einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden EUR. Für die EU wurde durch die Indiskretion einer belgischen Abgeordneten ein Preis von 12,00 EUR je Dosis bekannt (für 500 Mio Festbestellungen und 100 Mio optionierten Dosen in 2021). An die USA wurde die letzte Charge über 100 Mio Dosen für 19,50 USDEnde Dezember 2020 verkauft – insgesamt ein Volumen von 200 Mio Dosen fest und 400 Mio Dosen optioniert.