Kupfer gelang es, gleich zu Jahresbeginn frische Akzente auf der Oberseite zu setzen. So wurde das zuletzt an dieser Stelle thematisierte Bewegungsziel erreicht. Neben fundamentalen Faktoren dürfte jedoch auch eine gehörige Portion Spekulation den Kupferpreis auf dieses neue Mehrjahreshoch getrieben haben. Zuletzt gab es allerings einen Rücksetzer zu beobachten. Solange sich dieser in geordneten Bahnen abspielt, bleibt das bullische Szenario intakt und dominant.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Die aktivierten Kaufsignale befeuern die Rally bei Kupfer zusätzlich. Über kurz oder lang wird es ob der überkauften Lage Rücksetzer geben. Die Bewegung ist überkauft. Der beachtliche Abstand des Kupferpreises zu seiner 200-Tage-Linie liefert diesbezüglich ein wichtiges Indiz. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 3,5 US-Dollar abspielen würden. In jedem Fall sollte die Zone 3,2 / 3,3 US-Dollar nicht unterschritten werden. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Oberseite bleibt der Bereich von 3,7 bis 3,8+ US-Dollar als potentielles Bewegungsziel aktiv.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Der erfolgreiche Ausbruch über das massive Widerstandscluster um 3,5 US-Dollar wirkte zunächst weiter nach. Der Ausbruch hat zudem seine Relevanz noch einmal erhöht, nachdem das Ausbruchsniveau im Zuge der vorherigen Konsolidierung, die Ende Dezember bei Kupfer zu beobachten war, bestätigt wurde. Im Anschluss drehte Kupfer erneut nach oben und überschritt hierbei auch den Bereich von 3,70 US-Dollar. Damit war aus charttechnischer Sicht der Weg in Richtung 3,80 / 3,90 US-Dollar frei. Hier liegt ein Widerstandscluster aus dem Jahr 2012. Noch bevor der Kupferpreis jedoch in diese Region vorstoßen konnte, setzten die eingangs thematisierten Gewinnmitnahmen ein.

Nun muss es für Kupfer darum gehen, die eminent wichtige Unterstützung bei 3,50 US-Dollar weiterhin erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Sollte es hierzu kommen, würde die zentrale Unterstützung bei 3,2 / 3,3 US-Dollar in den Fokus rücken. Unterhalb von 3,2 US-Dollar müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Kurzum: Kupfer sieht sich einer erneuten Konsolidierung gegenüber. Solange sich diese oberhalb von 3,50 US-Dollar abspielt, ist aus charttechnischer Sicht im grünen Bereich. Vor Kupfer liegt mit dem Bereich von 3,7 bis 4,0 US-Dollar ein massives Widerstandscluster. Ein Ausbruch über die 4,0 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich.