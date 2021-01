Else Nutrition erhält kanadisches Patent für die Zusammensetzung seiner Baby- und Kleinkindnahrung

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 13. Januar 2020 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. ( BABY.V ) ( BABYF ) ( 0YL.F ) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, freut sich berichten zu können, dass dem Unternehmen ein kanadisches Patent zuerkannt wurde, das unter der Registrierungsnummer 2.898.980 in das Markenregister eingetragen wurde. Die Patentansprüche umfassen die Zusammensetzung der Formulierung für die Verwendung als Baby- und/oder Kleinkindnahrung.

Else besitzt für seine 100 % pflanzliche Säuglings- und Kleinkindnahrung bereits ein weltweites Patent und hat nun einen Erteilungsbescheid des kanadischen Patentamts für die Zusammensetzung seiner geschützten Rezeptur zur Verwendung in einer milchfreien Säuglings- und/oder Kleinkindnahrung erhalten. Die patentierte Zusammensetzung liefert in einer einzigen Nahrungsportion alle notwendigen Proteine, Aminosäuren sowie weitere essentielle Nährstoffe für eine ausgewogene Ernährung.

„Das Wachstum unseres Schutzrechteportfolios im kanadischen Markt kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt, jetzt, wo wir uns auf die Ausweitung unserer Präsenz im nordamerikanischen Markt vorbereiten“, erklärt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Unsere pflanzliche Formulierung ist für funktionelle und sinnvolle Anwendungen in einer Vielzahl von potenziellen Verbrauchermärkten vorgesehen. Während unser Hauptaugenmerk auch weiterhin auf die Markteinführung unserer Babyprodukte gerichtet ist, kann unser geistiges Eigentum uns zusätzlich dabei helfen, den wachstumsstarken 3-Milliarden-Dollar-Markt für pflanzliche Lebensmittel in Kanada zu bedienen und den Verbrauchern nahrhafte Clean-Label-Produkte auf Basis von Vollwertkost anzubieten“, fügt sie hinzu.

Else Nutrition hält bereits ein internationales Patent für seine neuartige, pflanzliche Vollnahrung und plant, auch in andere Länder und Marktsegmente zu expandieren.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.